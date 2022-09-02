刷單員騙案｜買戲飛谷票房日薪達數千元？提防送禮送獎金氹「入局」

刷單員騙案數字稍稍回落一周，有網民最新爆料指，有搵快錢平台以「送禮送獎金」吸引網民「入局」，進行刷單賺佣工作。該平台聲稱入會後只需透過平台購買電影門票提升電影票房，包括近日上映的港產科幻片，即可賺取高達2.8%佣金，日薪可達數千元。該網友按指示加入平台的通訊群組，並簽到連續7日後，真的收到一把印有該平台標誌的雨傘作為獎勵。

通訊群組不斷發放成功賺佣例子

報料人向警方表示，聘方的聯絡號碼以「+60」（馬來西亞）開首，但拒絕提供公司地址和資料，該平台網址在6月下旬註冊。該平台招攬網民加入通訊群組後，不斷發放成功賺佣的例子，遊說新會員大量購買門票，佣金隨即會顯示於平台的帳戶結餘。如會員想繼續購票，便需把錢存入平台指定的銀行戶口，方可替賬戶充值。會員存入大額金錢充值後，最終能否全身而退取回本金連佣，相信時間會證明一切。

過去不少騙徒為博取市民信任，會不惜以小額佣金等作餌，誘騙市民存入大額款項至騙徒戶口，然後以各種藉口拒絕退回本金。警方呼籲網民切勿輕易相信陌生人介紹的「搵快錢」或投資活動。

過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案略為下跌，但仍然存在的假網站數目仍有17個：