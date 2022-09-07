刷單員騙案｜購物谷商家名氣賺佣　一對男女損失約12.1萬元

再有一對男女墮入求職騙案。他們分別回應在社交媒體收到的招聘廣告和陌生人發出的招聘信息，透過充當刷單員於網站以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，合共損失約12.1萬元，警方將案件列以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。

警方昨日接獲一名19歲本地男子報案，在社交媒體回應招聘廣告，事主按指示將共約8.2萬元存入至對方指定的7個帳戶以作網站購物之用。惟其後事主與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。

另外，警方昨日晚上10時半接獲一名36歲本地女子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，事主按指示將共8.1萬元存入至對方指定的3個帳戶以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放4.2萬元佣金。惟其後事主與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。案中事主共損失3.9萬元，案件交由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。