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2022-06-28 09:31:00

刷單員騙案｜非華裔男墮騙局損失6.6萬元

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再有市民墮網上刷單員騙案。一名26歲非華裔男子回應社交平台陌生人發出的招聘信息，透過充當網上電商刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，按指示把約6.6萬元存入對方指定的銀行帳戶以作平台購物之用，惟事後失去聯絡，報警求助。

防騙易熱線。(政府圖片)

防騙易熱線。(政府圖片)

警方昨晚約10時接獲一名26歲非華裔男子報案，指早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上電商刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。受害人遂按指示將合共約6.6萬元存入對方指定的3個銀行戶口，以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。人員經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

非華裔男墮刷單員騙局損失6.6萬元。(資料圖片)

非華裔男墮刷單員騙局損失6.6萬元。(資料圖片)

警方呼籲提防不明來歷短訊

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，對於不明來歷的短訊或有任何懷疑，應致電「防騙易熱線」18 222

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