刷單員騙案｜非華裔男墮騙局損失6.6萬元

再有市民墮網上刷單員騙案。一名26歲非華裔男子回應社交平台陌生人發出的招聘信息，透過充當網上電商刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，按指示把約6.6萬元存入對方指定的銀行帳戶以作平台購物之用，惟事後失去聯絡，報警求助。

警方昨晚約10時接獲一名26歲非華裔男子報案，指早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上電商刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。受害人遂按指示將合共約6.6萬元存入對方指定的3個銀行戶口，以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。人員經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。