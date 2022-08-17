刷單員騙案｜騙徒曾發佣金取信任　2男中招共損失約80萬

本港再發生刷單員騙案，兩名事主早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於購物平台點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，合共損失約80萬元，案件列以欺騙手段取得財產，暫時未有人被捕。
警方於上周五(12日)早上約8時，接獲一名20歲男子報案，事主早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，充當網上推銷員賺取佣金，按指示前後將逾40萬港元存入對方指定的5個戶口以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。惟其後失去聯絡，事主才知受騙，於是報警求助。案中事主共損失超過40萬港元。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。
另外一名32歲巴籍漢於昨日晚上約7時報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於購物平台點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。騙徒初時曾向事主發放佣金以獲取信任，事主其後按指示分別47次將約40萬港元存入至對方指定的5個本地銀行戶口以作平台購物之用，案件由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。
警方提醒市民遇懷疑致電防騙易熱線
警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。