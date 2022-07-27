刷單員騙案｜2男1女先後中招　共損失逾50萬元

警方先後接獲3名人士先後墮求職騙局，合共損失逾50萬元。3名男女先分別在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上刷單員於購物平台點擊購物推高商家名氣以賺取佣金，先後按指示將款項存入指定帳戶，對方其後均失去聯絡，3人始懷疑受騙，報警求助，案件列以欺騙手段取得財產。

警方本月12日接獲一名33歲外籍女子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，按指示分別13次將共約8.7萬元存入至對方指定的5個轉數快帳戶以作平台購物之用。騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，惟其後失去聯絡，事主懷疑受騙，於是報案。案件由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

一名23歲本地男子報案，他同樣按指示將約2萬元存入至對方指定的帳戶，以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。事主其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙遂報警求助。案件由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

警方昨晚約9時半接獲一名33歲非華裔男子報案，同樣按騙徒指示將合共約40萬元存入對方指定的10個戶口以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。