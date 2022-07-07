刷單員騙案｜28歲外籍女曾獲佣金　損失2.3萬元

騙徒再以充當網上刷單員手法行騙，一名28歲外籍女子充當網上推銷員，按指示將約900元存入對方指定的戶口作平台購物之用，騙徒曾退還本金及發放400元佣金。惟事主其後再將約2.3萬元款項分多次存入相關戶口後，便與騙徒失去聯絡，事主懷疑受騙，於是報案。事主共損失約2.3萬元。
警方昨晚約10時接獲一名28歲外籍女子報案，指她早前在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員於購物平台點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。事主遂按指示將約900元存入對方指定的戶口作平台購物之用，為獲取事主信任，騙徒初時曾向受害人退還本金及發放400元佣金。惟事主其後再將約2.3萬元款項分多次存入相關戶口後，便與騙徒失去聯絡，事主懷疑受騙，於是報案。事主共損失約2.3萬元。經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
警方提醒市民遇懷疑致電防騙易熱線
警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。