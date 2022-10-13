刷單員騙案｜29歲女子獲發2.6萬元佣金後　終損失約13萬元

再有人墮入求職騙案。1名29歲本地女子早前回應陌生人發出的招聘訊息，透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，獲發2.6萬元佣金，最終損失約13萬元，警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

警方於昨日上午約10時接獲一名29歲本地女子報案，指早前回應陌生人發出的招聘訊息，透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，先後將15.7萬元存入至對方指定帳戶以作平台購物之用，其後獲發2.6萬元佣金，初時曾向受害人發放2.6萬元佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中受害人共損失約13萬元。經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。



