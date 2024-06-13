刺激消費 零售管理協會下月辦開心購物節 謝邱安儀︰本地零售業「水深火熱」

港人北上消費成風及內地旅客轉為深度遊，為本港零售業帶來壓力。零售管理協會主席謝邱安儀指，近日遊客及本地市場的零售表現極不理想，形容零售業處於「水深火熱」。她又指，面對市場急劇變化，零售業必須鞏固競爭力，跳出固有思維，加強跨界別合作，將「食、玩、買、住」等元素環環相扣，互相配合，為旅客創造香港獨特的旅遊和購物體驗；協會將於下月舉辦「開心購物節」，提供折扣優惠，期望刺激本地消費。

香港零售管理協會昨在灣仔會展舉行 「2024香港零售高峰會」。謝邱安儀表示，不少港人北上消費或外遊，而旅客現時以「食、玩」為主，購物並非主要目的；近日遊客及本地市場的零售表現極不理想，形容是「水深火熱」。她致辭時表示，面對市場急劇變化，業界必須是跳出固有思維，包括要加強跨業界合作，將「食、玩、買、住」多方面元素互相配合，發揮協同效應；業界更應把握大灣區發展機遇，與內地零售業作良性互動，並了解大灣區整體消費群的需求和要求，持續提升業界競爭力，開拓更廣闊的內地商機。