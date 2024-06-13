刺激消費 零售管理協會下月辦開心購物節 謝邱安儀︰本地零售業「水深火熱」

港人北上消費成風及內地旅客轉為深度遊，為本港零售業帶來壓力。零售管理協會主席謝邱安儀指，近日遊客及本地市場的零售表現極不理想，形容零售業處於「水深火熱」。她又指，面對市場急劇變化，零售業必須鞏固競爭力，跳出固有思維，加強跨界別合作，將「食、玩、買、住」等元素環環相扣，互相配合，為旅客創造香港獨特的旅遊和購物體驗；協會將於下月舉辦「開心購物節」，提供折扣優惠，期望刺激本地消費。
香港零售管理協會昨在灣仔會展舉行 「2024香港零售高峰會」。謝邱安儀表示，不少港人北上消費或外遊，而旅客現時以「食、玩」為主，購物並非主要目的；近日遊客及本地市場的零售表現極不理想，形容是「水深火熱」。她致辭時表示，面對市場急劇變化，業界必須是跳出固有思維，包括要加強跨業界合作，將「食、玩、買、住」多方面元素互相配合，發揮協同效應；業界更應把握大灣區發展機遇，與內地零售業作良性互動，並了解大灣區整體消費群的需求和要求，持續提升業界競爭力，開拓更廣闊的內地商機。
協會將於下月舉辦第二屆「開心購物節」，她指，今年活動與政府禮貌運動互相呼應，加入有禮元素，由顧客投選心儀有禮店舖，鼓勵業界持續提升服務水平，令香港成為遊客心目中最佳購物、旅遊目的地。
按協會網頁介紹，去年舉辦的首屆「香港開心購物節——食玩買返晒來」，獲逾150個品牌約6,000間店舖參與，推出達15億元禮遇給市民和遊客；今年活動於7月1日至8月31日舉行，規模及參與店舖將較去年更多，並以「香港好禮．有禮」為主題，活動分為4個不同主題，包括健美嘆世界、頂流全熱搜、時尚好品味和超級購物覽；每個主題宣傳期為兩星期，涵蓋零售業各個範疇，以不同購物優惠，吸引市民及遊客沉浸於購物的開心氛圍。所有參加商戶會提供免費禮品或無消費門檻消費優惠劵。參加商戶會簽署「香港有禮服務約章」，承諾向消費者提供有禮服務；而協會亦提供「香港好禮．有禮」立牌，供商戶放置店內宣傳。
出席同一活動的商務及經濟發展局長丘應樺致辭時表示，政府致力推動盛事經濟，為市民及訪港旅客提供新的體驗，同時亦帶動零售及各行業的經濟收益。他又強調，「隨著旅客及市民的喜好及行為模式正在變化，零售業界須正視面臨的種種新挑戰、與時並進、不斷創新，以及調整自身的營運策略，才能夠在瞬息萬變的市場環境中保持競爭優勢」。