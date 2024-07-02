刺蝟協會停領養恐爆遺棄潮　促發領養牌照

現時本港法例禁止入口和買賣刺蝟，養飼和領養則有灰色地帶。2015年成立的香港刺蝟協會過去7年接收176隻被遺棄刺蝟並物色新主人，近月遭漁護署以收取領養費檢控，被逼終止領養服務。協會創辦人錢小姐（Zofeya）表示，收取領養費是避免有人領養後轉售動物，憂慮棄養潮重臨，刺蝟恐面對暴屍荒野命運，並批評禁領養反有利非法買賣，建議政府發牌規管。 本身是獸醫護士的Zofeya 於2015年留意到大量刺蝟被遺棄在公園或者山邊，「一日有幾隻，隔幾日又有」，她行山時曾於水渠邊目睹刺蝟屍體，感到震撼和心痛，遂成立香港刺蝟協會，接收刺蝟和提供領養服務。 她說，部分飼主未必願意將動物交予愛護動物協會，寧願棄置於山邊或公園，期望有心人接收，但刺蝟不是本地物種，不適應自然環境，在野外完全無法生存；刺蝟雖以昆蟲為食，即使在公園棄養，刺蝟亦會面對食物不足，或誤服杜蟲藥和農藥。

批港無刺蝟政策 協會2017年5月起統計至今已接收176隻刺蝟，並為大多數動物覓得新主人。Zofeya指，協會原提供免費領養服務，後發現有人轉售圖利，故收取領養費阻截，協會同時提供課堂教授飼養刺蝟。她每日除花3至4小時照顧10多隻刺蝟，亦需花1至2小時處理飼主的醫療查詢和協會查詢，而即使收取每隻600元的領養費，她仍需長期補貼協會運作。 不過，協會近日遭到漁護署檢控非法銷售刺蝟，Zofeya大感無奈，向漁護署解釋收取領養費是阻止轉售，亦曾建議讓參加飼養刺蝟課堂的人士可申請免費領養，均不獲准，「要處理呢個（轉售）問題，唯有收錢……兩條路都唔得」。Zofeya引述漁護署職員指，今次檢控料將罰款，若重犯則可能會留案底，惟有終止領養服務。 她又指，香港政府現時沒有刺蝟政策，故亦無法向漁護署申請領養牌照，而她估計因動物品種問題，多次申請慈善機構牌照均被指文件有問題而未獲批准，故一直不可以籌募捐款支持運作。她認為，政府可參考兩棲及爬蟲協會模式，以發牌方式規管養飼和准許買賣，「有啲一級瀕危保育，爬蟲協會可以同漁護署傾，刺蝟就乜都冇」。她強調，即使刺蝟是外來物種，但在港作為寵物已經有10至20年時間，「法例上係咪應該正視物種嘅存在？係咪值得監管或發牌……咁打晶片都可以，咁先幫到動物」。