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2024-02-14 15:37:48

前中概好友羅奇指「香港玩完」　史美倫歐冠昇：不同意言論

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史美倫及歐冠昇表示，不認為有關「香港已玩完」的言論。(林靄怡攝)

史美倫及歐冠昇表示，不認為有關「香港已玩完」的言論。(林靄怡攝)

在由治及興的宣傳下，港股近年表現疲弱，恒指由2018年最高位3.3萬點，蒸發約一半。昔日中概股大好摩根士丹利亞洲前主席羅奇(Stephen Roach)近日撰文，提及港股表現不濟，分析香港內部、內地經濟及中美因素三方面難以改善，直指「香港已玩完(Hong Kong is over)港交所主席史美倫及行政總裁歐冠昇今(14日)在龍年首個交易日開市儀式時回應指，不同意有關言論。

史美倫：料23條立法諮詢後會看到好景象

史美倫表示，過往數十年歷史已證明，香港在面臨挑戰或非議下，仍能依靠自身實力、精神和韌力捲土重來，甚至創下新高，認為現時外圍不明朗因素，並不影響香港國際金融中心地位、法治精神和市場公開的優勢。

史美倫相信中國未來發展持續向上，有助帶動本港經濟，同時在海外多元化投資者及上市資源的優勢下，不能低估香港的韌力。至於《基本法》23條立法，史美倫表示相信諮詢過後會看到好景象。

歐冠昇：有信心香港維持國際金融中心地位

港交所行政總裁歐冠昇亦指，不同意有言論稱香港經濟玩完，強調香港韌力不應低估，相信內地經濟發展好，香港亦會受惠，對香港長期維持國際金融中心的地位有信心。對於下月1日將接替行政總裁職務的陳翊庭，歐冠昇十分肯定其工作，認為陳翊庭將會做得很好。

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