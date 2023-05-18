前中電總部化身中電鐘樓文化館　明日開放

建成於1940年中電鐘樓大樓是香港現存少數的國際主義建築風格建築物，樓高3層，以紅棕色釉彩磚瓷覆蓋，採用當年歐洲流行的裝飾藝術，建築呈垂直式對稱，其中具歷史、建築和社會價值的資料及建築部分均被保留，在今年完成活化後成為中電鐘樓文化館。中電前身以此處為總部，至2012年因應業務發展和建築物正待政府評級，將總部遷至紅磡。

何文田亞皆老街中電鐘樓大樓是前中電總部，更是九龍地標之一，2018年被評為一級歷史建築物。中電為建築物進行的活化今年竣工，成為現時的中電鐘樓文化館，明日(19日)起向公眾開放。展館除介紹電力發展史、與人類生活密不可分外，亦有中電創辦人嘉道理家族在本港的足跡。中電指，成立鐘樓文化館希望傳承和推廣香港歷史文化，以及推動歷史教育，達致未來可持續發展，同時透過展館展現本港電力發展歷程，以及與社會經濟發展不可分割的關係。

展覽回顧120年電力發展史

文化館展覽廳面積超過870平方米，設有3個分別位於地下及1樓的展覽，包括電力世界、我家故事、人為・非遺。中電總部原址牌匾、鐘樓的原裝鐘芯和指針一應保留，市民亦可透過互動遊戲了解不同季節和颱風襲港等情況的用電量變化等。中電鐘樓文化館館長雷惠明表示，「電力世界」透過電力發展史，把過去120年來市民的生活面貌展現眼前；場內設多媒體互動設施展示電力規劃的考慮因素，以及為未來世代締造可持續生活、提升香港成為智慧城市的發展方向。她續指，「我家故事」中展示嘉道理家族的歷史，包含120個口述歷史故事，料對歷史文化很有興趣的人要花上一、兩小時始看完所有內容。

一周免費開放5日

中電企業發展總裁莊偉茵認為，文化館的格言為「珍視過去，敢創未來」，大家今日所身處的社會是由過去歷史努力成就的，認識歷史文化對於現在及未來可持續發展都十分重要。她並稱，保留下來的圓柱、玻璃窗、窗花、窗鉸等，都能讓市民看到四十年代典型的香港建築物設計。

中電鐘樓文化館今日由中電控股主席米高嘉道理和政務司司長陳國基主持開幕儀式，並將於明日(19日)起逢周二、三、五至日早上10時至傍晚6時開放供市民免費參觀，公眾亦可預約參觀導賞團。此外，大樓外放有已退役第五代山頂纜車，參觀人士勿忘此打卡位。