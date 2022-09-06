前公開大學兩名學院高層 公職人員串謀索取利益罪成候判

都會大學易名前的公開大學，該校李嘉誠專業進修學院（LiPACE）前院長和前課程總監，涉利用職權串謀向一個美容業組織索取獲聘用，兩名被告在區域法院被裁定一項身為公職人員串謀索取利益罪名成立。暫委法官香淑嫻將案件押後至9月20日判刑，以待索取被告的背景報告。兩名被告暫時還押懲教署看管。

兩名被告分別為李嘉誠專業進修學院前院長黃偉寧(52歲)和前課程總黎偉祈(50歲)。案情透露，黃偉寧接獲預先通知，其僱傭合約於2018年1月屆滿後將不獲續約，他其後於2017年7月底向公開大學請辭。而他自2017年11月中起不得處理LiPACE的事務，直至合約屆滿為止。