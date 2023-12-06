前區議員助理承認收賄助歌唱社申請社區設施　押後判刑

前元朗區議員周永勤的助理梁如娟，被控收賄以協助一個歌唱社多次申請使用元朗的社區會堂、社區中心及設施，並詐騙民政事務總署豁免向其收費。梁如娟今日在屯門裁判法院承認控罪，裁判官黃國輝將案件押後至本月27日判刑，以待索取被告的背景報告，被告還押懲教署看管。
案發時，被告的職責包括協助區內團體，申請使用由元朗民政事務處管理的社區會堂、社區中心及設施。案情透露，被告2017年4月至2018年11月期間，在多個合資格團體根本不需要或不會使用有關場地的情況下，為該等團體向民政署提交8項申請，免費使用4個社區會堂和社區中心，並獲民政署批准。
從歌唱社成員收賄2,500元
同時，被告從一名歌唱社主要成員收取賄款共2,500元，令歌唱社可免費租用其中5項申請的時段。她又致使該歌唱社主要成員向民政署出示3份批准書，以誘使民政署容許歌唱社免費使用場地。根據元朗民政事務處的指南，只有合資格團體如非牟利團體及元朗區議員辦事處，可申請使用有關場地。如相關活動屬非牟利性質，使用者可獲轄免相關收費。
廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現該歌唱社根本並非使用有關場地的合資格團體。如民政署知道該歌唱社為上述8項申請的真實使用者，便不會批准該等申請及豁免相關費用共逾25,000元。