前區議員助理承認收賄助歌唱社申請社區設施　押後判刑

前元朗區議員周永勤的助理梁如娟，被控收賄以協助一個歌唱社多次申請使用元朗的社區會堂、社區中心及設施，並詐騙民政事務總署豁免向其收費。梁如娟今日在屯門裁判法院承認控罪，裁判官黃國輝將案件押後至本月27日判刑，以待索取被告的背景報告，被告還押懲教署看管。

案發時，被告的職責包括協助區內團體，申請使用由元朗民政事務處管理的社區會堂、社區中心及設施。案情透露，被告2017年4月至2018年11月期間，在多個合資格團體根本不需要或不會使用有關場地的情況下，為該等團體向民政署提交8項申請，免費使用4個社區會堂和社區中心，並獲民政署批准。