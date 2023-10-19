前區議員朱江瑋涉未經註冊推銷強積金計劃被捕　准保釋11月上旬向警方報到 (更新)

【10月17日更新】消息指，警方今早(17日)拘捕前油尖旺區議員、街工前執委會成員朱江瑋，指他涉嫌違反《強制性公積金計劃條例》，未經註冊而推銷強積金計劃。警方稍後會將他帶到觀塘、旺角及大角咀等地方進行搜查。

fb曾稱提供「 整合強積金服務」

翻查朱江瑋的個人臉書(fb)，他在8月16日及17日的帖文曾指在旺角道天橋做宣傳，可見他的易拉加上寫有「強積金整合法律諮詢」，並在帖文的hashtag寫有「整合強積金服務」、「免費法律諮詢」等。

就有傳媒報道警方拘捕一名涉嫌未有註冊而銷售及推銷強積金計劃的人士，積金局回應正全力協助警方調查，強調積金局在其網站內備有主事中介人及附屬中介人的註冊紀錄，公眾可瀏覽有關註冊紀錄，以核實中介人的註冊情況。根據《強制性公積金計劃條例》，任何人士必須先向積金局註冊成為強積金中介人，才能從事強積金銷售及推銷活動，包括邀請或誘使，或企圖邀請或誘使另一人作出有關於管理強積金的決定；或向他人提供有關於管理強積金的決定的意見。任何人未經註冊而進行或顯示自己進行受規管活動，屬刑事罪行，可被檢控。

廉署早前拘20人涉假聲明申提早取強積金

近日廉署亦拘捕20人，指他們涉嫌透過貪污及欺詐手段，協助強制性公積金（強積金）計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，申請提早提取強積金。