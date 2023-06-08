前區議員李志宏涉聲援泰國示威違限聚令　判罰6千元

泰國2020年時發生反政府示威，同年10月本港網絡上有呼籲聲援泰國示威，並前往泰國駐港總領事館外聚集叫口號，多人被票控違限聚令，包括前區議員李志宏。今日（8日）暫委裁判官陳樨樨，於東區裁判法院裁定他罪成，判罰款6,000元。

裁判官：警方發告票前已多次作出警告

暫委裁判官陳樨樨引述控方案情指，當日早上10時56分有10多名人士聚集，警方呼籲他們盡快離開。該批人士短暫分散後又重新聚集，人數並增加至31人，警方先後於11時03分及11時10分作警告。惟眾人無理會，最終警方發最後一個警告後票控包括被告在內所有人。

其後暫委裁判官陳樨樨在裁決時指，警方發告票前已多次作出警告，行動上有一定容忍，而防疫亦是當時重要議題，雖然辯方指被告行使和平集會權利，但這不構成合理辯解。裁判官考慮到李當時行為克制及並非無防疫措施，故裁定被告無合理辯解下犯案罪名成立，判罰款6,000元。

辯方求情指，被告在案中角色屬被動一方，他大部分時間均與他人分開站在一旁，且他同意控方大部分案情，節省法庭時間；又指被告過往積極服務社區，目前面臨財政困難。