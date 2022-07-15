前區議員黃文萱被控擺街站違限聚令 今裁定罪名不成立

前區議員黃文萱與前議助麥啓榮去年2月20日在沙田第一城擺街站時，連同5名反對改革通識科的「香港中學生關注組聯盟」學生，涉違反限聚令遭票控。兩名被告早前不認罪及選擇自辯，今日（14日）於沙田裁判法院被裁定罪名不成立。

裁判官彭亮廷指，案中4名警員的證供充斥主觀元素，觀察較為片面、不可靠，拒絕接納其證供。裁判官批評他們「錯誤理解法律賦予警方的權力」，又質疑警方當時堅持中止街站，是否收到特定指示。裁判官直斥控方以黃文萱曾協助中學生執拾物品，就推斷兩組人屬同伙，且有共同目的，做法「極度武斷、不公平」。

案情指，黃文萱及麥啓榮，被控於2021年2月20日下午2時半至4時半，在沙田銀城街近百得街交界，參與受禁群組聚集。

法官裁決時表示，控方未能提供電子通訊等記錄顯示被告及中學生事前有聯繫，或共同集召他人到街站，而且控方提供的警方片段中，次被告向途人派發的是月曆，而非作供警員口中的傳單。彭官表示，雖然警方片段顯示黃曾收起關注組的一幅直幡，但控方依賴這點便斷定被告與中學生有關屬「極度武斷、對被告不公平」。

針對警署警長毛亞南表示他不知當日有其他警隊成員曾告訴被告，若他們能在30分鐘內收拾離開，便不會票控他們，彭官認為，這似乎反映了警隊內部溝通有問題，並指出控方未能證明兩名被告與中學生有關聯，亦未能反駁辯方說法的真確性，故裁定二人罪名不成立。