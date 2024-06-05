前南丫島石礦場擬建度假酒店 楊潤雄:今年內會就發展方向提出建議

2002年完成修復的前南丫島石礦場用地，荒廢逾20年仍未確定規劃意向，目前僅於短期租約形式租予非牟利團體作環保學習中心。文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(5日)回覆新民黨議員葉劉淑儀質詢時表示，計劃將前南丫島石礦場發展為休閒度假和戶外康樂地帶，當局今年內會就發展方向，包括土地用途和發展模式提出建議。 考慮加入度假酒店、優質住宿營地和低密度住宅 楊潤雄指，發展局於去年11月展開前南丫島石礦場用地研究，目標包括善用用地及鄰近的鄉村、行山徑、索罟灣水體及「海鮮街」等地利，發展為休閒度假及戶外康樂地帶。他指，由於發展需包括提升基礙設施，故考慮加入度假酒店、優質住宿營地和低密度住宅等，以增加商業可行性和市場參與投資開發的意慾，將於今年內就發展方向包括土地用途及發展模式提出建議。

楊潤雄續指，通訊辦正推展擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃，以及籌備透過資助，加快擴展鄉郊及偏遠地區的流動網絡基建設施，另外政府亦正推展改善碼頭計劃，完善離島配套。當局會繼續推動海島遊的發展、充分善用香港珍貴的「藍綠資源」，落實「無處不旅遊」的理念。