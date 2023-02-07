前地勤涉盜梁振英子帳戶訂餐 官拒相關警誡供詞呈堂

香港快運前外判男地勤於2019年底，涉嫌盜用前特首梁振英之子梁傳昕之航空公司帳戶，購買約3,000港元的飛機服務，並將其用戶名稱改為「Leung Shit」等，被捕後疑向警方提供不實口供，被告早前承認不誠實使用電腦罪，惟否認意圖妨礙司法公正罪。案件今（7日）於東區裁判法院開審，辯方提出特別事項申請，反對部分證供呈堂。裁判官林子勤在考慮雙方證供後，拒絕相關警誡供詞呈堂。案件下午繼續。

被告郭尚文，22歲，報稱任職地勤人員，於2019年12月23日在香港，目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦；以及被控在2020年1月24日被捕後，於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控以致對方被捕，意圖妨礙司法公正。

辯方：該會面紀錄在對被告不公平情況下錄取

代表辯方的袁詠琳大律師指，反對警員吳挺愷跟被告於2020年1月25日約下午7時半，在中區警署錄影會面室內所造的錄影會面記錄為呈堂證據。理由是該會面紀錄是在對被告不公平的情況下錄取，法庭應使用酌情權拒絕接納為證據。