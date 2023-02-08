前地勤涉盜梁振英子帳戶訂餐 意圖妨礙司法公正脫罪

香港快運前外判男地勤於2019年底，涉嫌盜用前特首梁振英之子梁傳昕之航空公司帳戶，購買約3,000港元的飛機服務，並將其用戶名稱改為「Leung Shit」等，他被捕後疑向警方提供不實口供。案件今（8日）於東區裁判法院被裁定意圖妨礙司法公正罪名不成立。裁判官林子勤於裁決後，就被告承認的不誠實使用電腦罪的判刑延至2月22日，以待索取社會服務令報告，期間被告以原有條件保釋。

被告郭尚文，22歲，報稱任職地勤人員，於2019年12月23日在香港，目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦；以及被控在2020年1月24日被捕後，於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控以致對方被捕，意圖妨礙司法公正。

首錄影會面被告已詳盡和盤托出

林官引述控方案情指，2020年1月24日，警員在長洲截停被告，被告當時稱知道香港快運乘客資料洩漏，消息來源來自梁心和的社交媒體，警員將其拘捕及作調查。在第一次錄影會面中，被告詳盡指出梁心和在社交媒體展出相關資料，所以知道包括梁振英和家人個人資料及所乘搭的航班資料。被告於是登入香港快運系統獲取資料及與他人分享。