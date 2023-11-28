前懲教助理允在囚人士取閱機密資料　公職人員行為失當判200小時社服令

廉政公署早前落案起訴一名時任懲教署二級懲教助理公職人員行為失當，容許一名在囚人士使用其職員電子手帳以取閱懲教署機密資料，尋找另一名在囚人士以索取香煙。33歲被告蔡炳燊早前承認一項公職人員行為失當罪名，今日(28日)在東區裁判法院被判200小時社會服務令。裁判官屈麗雯判刑時稱，違反監獄規則會破壞監獄秩序，有可能會招致嚴重後果，惟考慮到被告認罪、有悔意及各項求情因素，遂判處被告社會服務令。

被告於案發時任職懲教署二級懲教助理，駐守關押成年男性羈留者的大潭峽懲教所。懲教署人員及在囚人士的行為操守受《監獄條例》及《監獄規則》規管。有關條例及規則禁止懲教署人員傳遞未經授權物品予在囚人士，並禁止懲教署人員為不正當目的而與在囚人士通訊。