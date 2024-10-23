前教育局長孫明揚離世　終年80歲　推「孫九招」救市影響深遠

人稱「孫公」、回歸後曾先後擔任政制事務局長、房屋及規劃地政局長及教育局長等多個重要高職的孫明揚離世，終年80歲。他的家人表示，孫明揚昨天早上在家中安詳離世，子女正安排後事。 孫明揚多年來在本報撰寫專欄《孫公解碼》，最後一篇於上周五(18日)刊登，以「循環再用」為題。 李家超表示哀悼 行政長官李家超對孫明揚辭世表示哀悼，向他的家人致以深切慰問。李家超說，孫明揚加入政府數十載，擔任多個重要職務，在不同政策範疇為特區出謀獻策，應對各項挑戰，推動香港發展。他多年來熱心服務市民，深得政府同事和社會人士尊重，為特區貢獻良多，於1999年獲頒授金紫荊星章。





1966 年加入政府 回歸前曾任政務司 孫明揚1944年4月7日於重慶出生，兩歲隨家人到港。他在香港華仁書院完成中七後，於香港大學主修數學和物理，1966年以一級榮譽成績畢業。孫明揚曾立志執教鞭，但最後獲港府聘請為公務員。 孫明揚1966年加入政府工作，任職政務主任(AO)，早年在前新界民政署、徙置事務處及環境科工作，1981年出任副運輸司，隨後於1983年出任市政總署港九市政署署長，並於1985年出任區域市政總署副署長，1986年升任署長。他在1987年被調任政務總署新界政務署長。1989年出任憲制事務司。1991年晉升為政務司。

「孫九招」促成樓價 曾染肺炎徘徊鬼門關 孫明揚在1997年獲委任為政制事務局局長，2002年7月1日調任房屋及規劃地政局局長，同年11月，本港樓市自97年金融風暴後跌至新低，孫明揚宣布九項救市措施，包括即時結束居者有其屋計劃、即時終止出售居屋計劃、取消拍賣土地等，外界稱之為「孫九招」。雖然這些措施成功促使樓市成交回升，但隨後導致本港新落成單位數量大幅減少。在供應短缺的情況下，樓價和租金隨之攀升。 孫明揚在2007年改任教育局局長，直至2012年6月離任。他退休後仍不時就政策發表意見，惟近年的健康狀況備受關注。他在2011年證實患有腎衰竭，需要接受治療。他在2018年又透露在游水期間，意外吸入泳池水致右肺發炎，需在瑪麗醫院留醫3個月，形容期間曾半隻腳踏進鬼門關，體重一度大跌逾20磅。