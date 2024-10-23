前教育局長孫明揚離世　終年80歲　推「孫九招」救市影響深遠

回歸前曾任政務司 孫明揚1944年4月7日於重慶出生，兩歲隨家人到港。他在香港華仁書院完成中七後，於香港大學主修數學和物理，1966年以一級榮譽成績畢業。孫明揚曾立志執教鞭，但最後獲港府聘請擔任AO。

孫明揚1966年加入政府工作，任職政務主任，早年在前新界民政署、徙置事務處及環境科工作，1981年出任副運輸司，隨後於1983年出任市政總署港九市政署署長，並於1985年出任區域市政總署副署長，1986年升任署長。他在1987年被調任政務總署新界政務署長。1989年出任憲制事務司。1991年晉升為政務司。 孫明揚在1997年獲委任為政制事務局局長，2002年7月1日調任房屋及規劃地政局局長，同年11月，本港樓市自97年金融風暴後跌至新低，孫明揚宣布九項救市措施，俗稱「孫九招」，調控土地及房屋供應，穩定樓市。然而，取消拍賣土地的措施被指將土地供應的主導權拱手讓給發展商，加上「孫九招」減少房屋供應，最終在供不應求的情況下，成為日後樓價上升的原因。

孫明揚在2007年改任教育局局長，2011年證實患有腎衰竭，直至2012年6月離任。他多年來一直受到腎病困擾，據悉他近年亦多次因病入院，健康狀況備受政圈關注。