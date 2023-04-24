前方風光明媚 兩輕度智障學生運動場上顯光芒

由香港特區中央獅子會舉辦的第4屆「十大傑出關愛學生選舉」，昨舉行頒獎典禮，表揚20位克服學習困難、以積極態度在不同領域上有出色表現的智障或肢體傷殘學生，讓社會大眾更了解輕度智障學生的發展潛力，鼓勵和協助他們積極投入社會，增加就業機會。

智障學生看似備受關愛、並要受人照顧，但其實他們也能關愛和照顧別人。與母親相依為命的輕度智障少年，在母親不幸患上癌症後，學會獨立處理家務，並向母親承諾未來會好好照顧她。他同時堅持自己的跳舞興趣和高爾夫球嗜好，6月將代表香港赴德國打高球。另有喜愛游泳的自閉症女生，儘管曾因病情需住院治療，康復期間仍不斷訓練，最終成功參加國際游泳比賽，並為港勇奪多面獎牌。二人憑著堅毅表現，於昨天的「十大傑出關愛學生選舉」獲獎。

輕度及中度智障學童組「十大傑出關愛學生」之一、今年19歲的梁俊煇患自閉症及輕度智障。自小與母親相依為命，但他性格樂觀，沒有因自身情況和母親罹患癌症而打敗，仍能積極面對，考慮到母親情況，主動學會如何獨立做家務包括洗衫和煮飯等。俊煇由不懂使用洗衣機，經慢慢摸索後，已可掌握基本操作。他每日放學後更會匆匆趕回家中照顧患病的母親，他說：「未來會遵守同媽媽嘅承諾，會好好照顧佢。」

自小六愛上跳街舞的俊煇，即使母親患病無力陪伴他外出訓練，他堅持自己的興趣，繼續定時外出練習，每次外出排舞或訓練前都先煮飯、收拾裝備，而舞蹈造詣亦非「玩玩下」，過去參與多項比賽，並屢獲殊榮。同時，俊煇自初中學習高爾夫球，每周訓練3次，6月更會代表香港到德國參加比賽。他表示，能代表香港出賽感十分開心和榮幸，未來也有意向街舞和高爾夫球方面發展。

同樣獲獎的謝林恩患輕度智障及自閉症，她自4歲起便習泳，曾參與多項海外賽事並屢創佳績。林恩透露，去年9月時曾因病住院，當時媽媽勸告她不要參加任何比賽，但她以游泳選手何詩蓓為榜樣，積極調整心態，在康復期間便保持訓練，早前更參加了澳洲的游泳比賽，並勇奪金牌。