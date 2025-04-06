前旺角街市翻新項目已獲入伙紙　將交政府籌辦油尖旺地區康健中心

前旺角街市自2010年關閉約10年後，政府交由市建局改建和翻新，項目最近已取得「入伙紙」和「消防紙」，未來數個月將進行內部裝修和執修工作，其後會交予醫務衞生局和相關營辦機構籌備營運地區康健中心事宜。

街市原有攤檔間隔須拆除

樓高3層的前旺角街市於1977年啟用，提供新鮮糧食、蔬果和海鮮等食品，不過其後因附近街市和市政大廈相繼啟用，使街市人流和生意減少，政府最終在2010年3月關閉旺角街市，其後一直空置。政府近年選址前旺角街市作為油尖旺地區康健中心，並把項目交予市建局改造和翻新。

市建局行政總監韋志成在網誌表示，在進行詳細設計前有委聘工程顧問檢查樓宇結構及屋宇設備，發現街市整體樓宇結構安全，但部分牆身已出現滲水、批盪和石屎剝落等樓宇老化現象，甚至已有鋼筋生鏽外露等失修問題。同時，街市亦沒有裝設消防花灑系統、消防水缸及無障礙設施，不符合現今建築法規和安全要求。

市建局團隊接手後，把街市的原先兩個停車處合併，令停車場面積增加2.8倍，合共可提供3個泊車或上落客位，供復康巴士、私家車或的士使用，方便長者或殘疾人士往返中心。當局又拆卸天台的小型宿舍，利用該空間設置消防水缸，以及在大樓增設食水缸、更換老舊淤塞的喉管及重新舖設電力裝置等，同時進行內部裝修包括鋪設地板、安裝冷氣等。至於街市內原有的「一格一格」的攤檔間隔，由於不適合康健中心運作需要，因此需要拆掉有關磚牆。

巴士站旁落地玻璃後移1米增空間

韋志成指，市建局把街市原有升降機更換為內籠較大的「暢通易達升降機」，以及設置兩條附設扶手的斜道及增設升降台。外牆方面，市建局重新設計窗戶位置及加裝玻璃，並擴大窗戶面積，以增加天然採光，外牆飾面就改用鋁板代替油漆，減低日後維修需要。他特別提到，亞皆老街一邊對開的巴士站欠缺排隊設施，加上舊區行人路較狹窄，繁忙時間行人和候車乘客容易出現爭路情況，故面向亞皆老街的落地玻璃特地向後移約1米，為行人提供額外空間。

改造後的地區康健中心將足夠應付未來10年的運作需要，市建局在開展洗衣街/花墟道發展計劃項目後，將以「一地多用」模式興建一幢多用途的綜合大樓，落成後油尖旺地區康健中心將無縫過渡至新綜合大樓內，作為永久選址。