前板球員轉跑道任車長 巴裔青年︰父母感到自豪

本港少數族裔人口持續上升，但因語言障礙、文化差異等，少數族裔較少或較難參與部分工種。任九巴車長約半年的巴基斯坦裔伊山坦言，未加入九巴前，以為車長工作需要流利中文，實際只須良好的駕駛技術、與乘客有基本溝通能力。不過，他指入職初期，或因膚色不同，曾受到個別乘客冷眼，甚至埋怨他「揸車慢」等，令他有辭職念頭，後因同事支持，加上有更多乘客明白種族與駕駛技術無關，阿山現已成為受人喜愛的非華裔車長。作為過來人，他認為未來會有更多非華裔車長。

現時28歲的阿山，13歲隨父母來港，中四時開始在學校打板球，同年加入板球港隊。他經常到世界各地比賽，獲獎無數，但好景不常，因背傷要放棄職板的工作及夢想。為全情投入板球運動，阿山無法留港完成學業，因而只得中五學歷，在放棄職業板球後，他轉行送外賣。

阿山去年成家立室，父母亦擔心長時間「揸電單車」潛在風險，勸說他另覓一份較穩定工作，加上其他華裔巴士車長朋友的推薦，阿山在去年底加入九巴並接受車長訓練，於今年1月成為車長，獲安排行走屋邨路線。

他憶述，屋邨路線的巴士，不少乘客「熟口熟面」，但最初或因他非華裔的外貌，有一名乘客連續4日故意找他麻煩，如抱怨他「揸車慢」，著其他客人不要搭他駕駛的巴士等。無理的挑剔令阿山感沮喪，並打算辭職，與車廠其他車長分享經歷期間，獲安慰及勸勉；加上九巴延長「夥伴車長計劃」，原本安排夥伴車長陪伴新人車長3天適應工作，因阿山的特殊情況，獲延長相伴至一星期，讓他有較長時間適應，有更多時間考慮。延長後，負責的夥伴車長徐林江面對客人再次無理挑剔阿山，亦出言勸解，著乘客將心比己，「大家都只係打份工啫」，不要太為難他人。該名乘客之後則避開乘搭阿山駕駛班次。阿山亦再沒遇到冷言冷語的對待，偶有乘客更對他豎起大拇指，稱讚他駕駛得很安全。現時他對車長工作十分滿意，因返早班一般清晨上班，但下午2、3時便可放工，工作時間穩定，又能享受天倫之樂，還有家屬可免費搭九巴，使父母感到自豪。

目前九巴有9名非華裔車長。九巴發言人指，只要達到公司要求，他們一直歡迎非華裔人士加入九巴。如阿山只要駕駛技術合格，有基本溝通能力，通過訓練便可成為車長，而九巴內部亦支持英語交流，對外語人士十分友好。