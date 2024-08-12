前沙頭角分區指揮官陸振中涉非禮下屬 女事主稱3次遭拉入殘廁逼口交

已停職的前沙頭角分區指揮官陸振中涉於2022年在聯和墟街市殘廁內3度非禮女下屬，翌月再涉危險駕駛及襲擊2名男下屬及1名女下屬。陸否認非禮、危駕及傷人等7罪，案件今日(12日)於區域法院開審。女事主在屏風後供稱當晚與同事不情願下出席被告發起的飯局，期間被要求把啤酒「杯杯清」，及後陸把她拉進殘廁強吻、非禮胸部及強逼口交，她感到「好難受」、「唔鍾意、唔想」，期間在庭上情緒激動及哭喊，自己當時表明不想去廁所。 43歲被告陸振中否認於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘廁所內3度非禮女子X；他涉及的另一宗事件，控罪指他在2022年7月15日，在粉嶺一停車場內危險駕駛，襲擊X致造成她身體受傷害、襲擊男子蔡文浩意圖導致他身體受嚴重傷害、及襲擊男子賴文顯。

不情願下出席被告發起飯局 X供稱前年5月被告就任沙頭角分區指揮官，成為她的上司。同年6月22日，被告稱總督察黃燦熊即將調職，提議當晚共進晚餐。X將被告提議轉告黃、蔡及賴，眾人不太想去，惟不敢拒絕。 除蔡要駕車，其他人在飯局均有喝酒，X稱她「唔係好想飲」，惟被告要求她把啤酒「杯杯清」，喝了約6杯後感暈眩乏力，便伏在飯桌上休息，其後離席往廁所。這時被告跟隨並把她拉進傷殘廁所，由於X想小便，她走回女廁。惟X其後踏出女廁時，被告再次把X拉進傷殘廁所並立即鎖門，被告熊抱X及摸她胸部、腹部及背部，並試圖脫其褲子及觸碰私處。

X稱其後被告把她移到廁板上，迫X替他口交，她過程中覺難受，曾表明「唔鍾意、唔想」，過程維持數分鐘後被告把門打開，兩人返回飯桌，X續伏在桌上休息。10分鐘後被告再一次把X扶到殘廁並作出相同行為，事後返回飯桌休息。 X作供時情緒激動大哭 「我有話唔去廁所㗎！」 第三次非禮事件發生時，被告再度拍醒X叫去廁所，她一度失平衡跌在地上，被告扶起她往殘廁，用相同方式非禮她。X說到此時情緒激動，表示自己根本不想去廁所，「我都唔想去廁所，點解叫我去廁所呀？我有話唔去廁所㗎，佢哋聽到扮聽唔到，我唔去呀！」，並在庭上大哭。暫委法官勞潔儀遂將案件押後下午續審。

X午後繼續作供，指被告拉她去廁所時再次非禮及強逼她口交，眾人離場後，X 向前來接她的男朋友透露遭上司非禮及強逼口交。 向男友透露事件 稱「冇人證物證」憂礙仕途沒報警 X稱翌日致電另一名同袍，把事件知告對方，惟自覺「冇人證、冇物證，唔會有人信我講嘅嘢…同埋因為我又低級，唔會有人幫我」，故最終沒報警。當時男友希望她辭職，但她不想，於是「忍氣吞聲」，「驚件事發大咗，會影響自己將來嘅工作」。審訊周二（13 日）續。 案件編號：DCCC137/2023