前海深港青年夢工場孵化逾千創業團隊　落戶服裝品牌公司指內地市場龐大

由前海管理局、深圳市青年聯合會及香港青年協會成立的「前海深港青年夢工場」，於2014年營運，至今孵化1,023間創業團隊，當中有591個香港團隊。隨「夢工場」北區去年開放，產業空間已由原來4.7萬平方米擴至13.9萬平方米，而「夢工場」南區預料於2025年落成，佔地2.1萬平方米，建築面積19萬平方米。

深圳前海充滿發展機遇，2014年設立的「前海深港青年夢工場」至今孵化1,023間創業團隊，包括591個香港團隊，有落戶前海的服裝品牌公司認為內地市場龐大，內地員工亦更熟悉內地客消費習慣和社交媒體宣傳策略。

看好內地服裝市場較香港更龐大

有2017年將香港主要服裝品牌業務遷至深圳、南沙的前海主題派對文化（深圳）有限公司總經理周杰表示，去年將業務遷入前海，因為看好內地服裝市場較香港更龐大，故將重心轉移到內地發展，僅留下小部分資深員工在香港服務原來的國際大客。她認為，將公司遷至內地，更容易了解內地消費者的需求，而且內地的員工較香港更了解顧客消費模式，以及如何使用例如小紅書和抖音等內地社交媒體宣傳，而香港的員工工作則較認為和專業，並較了解國際市場。

協助逾20家初創企業的「加速器」公司亞諦加速器創始人周天意表示，「加速器」公司可協助初企申請前海優惠政策和處理有關繁複的手續，有關公司涉及跨境電子商貿、文創、元宇宙和芯片製造等多個範疇，團隊規模以數人至逾百人不等，其中有文創公司的人年營業額已達到4億至5億元。