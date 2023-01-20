前港姐季軍寇鴻萍11度逃稅囚9個月　低調出獄龍蝦盆菜做節

1982年的香港小姐季軍、現從事保險業的61歲寇鴻萍，去年7月因11項蓄意意圖逃稅罪名成立，被判入獄9個月。寇鴻萍昨(19日)更新Facebook，並上載一張藍天白雲照，分享重獲自由心情。「耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。Jeremiah 29:11」
曬巨型龍蝦盆菜過節
及後，寇鴻萍又在今日(20日)凌晨，貼出巨型龍蝦盆菜照片，並稱「年廿八與家人在家吃美味的盆菜。」而女兒唐貝詩亦有在社交媒體Instagram，分享一家四口卡通擺設，低調迎接母親回家。
寇鴻萍11度逃稅囚9個月
寇鴻萍離開娛樂圈轉戰保險業，惟在2009年至2017年期間，其5度在提交課稅年度報稅表時，聲稱與父親寇賡發連續全年同住，而無付出十足費用；又3度在「梁寇鴻萍公司」損益帳上聲稱，辦公室助理支出為每年28.8萬元；以及3度在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上聲稱，僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內，每年分別獲9.6萬元薪金。
暫委裁判官曾慶東原本打算判入獄9個月再多15個星期，原因指寇沒有悔意，以及犯案嚴重，在聽畢資深大律師清洪求情後，最後裁定11項蓄意意圖逃稅罪罪成，判即時入獄9個月。