前港姐季軍寇鴻萍11度逃稅囚9個月　低調出獄龍蝦盆菜做節

1982年的香港小姐季軍、現從事保險業的61歲寇鴻萍，去年7月因11項蓄意意圖逃稅罪名成立，被判入獄9個月。寇鴻萍昨(19日)更新Facebook，並上載一張藍天白雲照，分享重獲自由心情。「耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。Jeremiah 29:11」

曬巨型龍蝦盆菜過節

及後，寇鴻萍又在今日(20日)凌晨，貼出巨型龍蝦盆菜照片，並稱「年廿八與家人在家吃美味的盆菜。」而女兒唐貝詩亦有在社交媒體Instagram，分享一家四口卡通擺設，低調迎接母親回家。