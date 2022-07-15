前港姐寇鴻萍多次逃稅涉款逾百萬11項罪成

前港姐季軍梁寇鴻萍自2008年起多次逃稅，涉款至少逾百萬元，遭稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪。她否認全部控罪，經審訊後，今在西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立。暫委裁判官曾慶東將案件押後至7月22日判刑，待索取被告背景報告，期間須還押懲教署看管。

控罪指，59歲被告梁寇鴻萍在2008年至2017年期間，5度在提交課稅年度報稅表時，聲稱父親寇賡發與她連續全年同住，而無付出十足費用；3度在「梁寇鴻萍公司」損益帳上聲稱，辦公室助理支出為每年28.8萬元；及3度在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上聲稱，僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內，每年分別獲9.6萬元薪金。

近年轉戰保險界

惟昨日她在微博仍分享與女兒在晚上遊船河照片，似未受官司影響心情。寇鴻萍現任保險公司高層，不時分享跟下屬的照片，鼓勵「交單」。寇鴻萍早年活躍社交界，近年專注做保險女強人，較為低調。

她經歷兩段婚姻，首任丈夫為「70年代機械大王」唐全的兒子唐基華，二人育有兩名女兒唐貝詩與唐貝欣，離婚收場。2003年再婚下嫁梁廷鏘，2010年他曾涉迷姦女模特兒案，警方經過半年時間調查後，認為證據不足，在請示律政司的意見後決定不提出檢控。寇鴻萍經常在社交網貼出跟老公梁廷鏘合照，大曬恩愛。