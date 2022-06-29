前港腳卓耀國認襲女友判囚4個月緩刑 裁判官寄語他洗心革面

卓耀國曾代表香港隊出戰省港盃，表現曾一度獲得好評。之後亦曾加盟瑞士球會，但未獲上陣機會。返港後加盟佳聯元朗，但之後因紀律問題被取消註冊。年僅27歲的他案底纍纍，去年2月，卓耀國被指與女友在港島華富邨涉嫌潑紅油追數被捕；其後卓耀國亦被控在去年1月於將軍澳涉及多宗刑事毀壞案，被判感化令。

前香港足球代表隊成員卓耀國，去年9月前女友提出分手時與她爭執，卓用力腳踢女友五下致瘀傷，捏女友頸至透不過氣。他早前承認一項襲擊致造成身體傷害罪，裁判官梁雅忻今指，被告過往擁有一定成績及人氣，本以為這般有質素的運動員可以克制情緒，但因犯下種種錯誤令生活一塌糊塗，寄語他洗心革面，最終判監4個月，緩刑24個月，另需罰款1萬元。

裁判官勸勉卓耀國將長處發揮在正確地方上

裁判官判刑時指，從心理報告中可以看出被告的悔意，雖然辯方求情指，事主當時所為令被告憤怒，但以事主傷勢而言，被告明顯將所有負面情緒及憤怒發洩在對方身上。被告身為運動員，過去有一定成績及人氣，本以為以其質素能夠克制情緒，相信他在球場上也不會生氣而犯規。又提到被告的私生活及案底非常混亂，若想重回正軌必須改善。

裁判官續指，心理醫生認為被告的性格特徵容易否定他人對其負面評價，故被告總覺得自己委屈，希望他正視問題；又指被告因種種錯誤一塌糊塗，「監你又坐過，其他刑罰亦都試過」，勸勉他將長處發揮在正確的地方上，否則其他方面做得不好，幾有天份也無用，考慮後判囚4個月，准以緩刑方式處理，及下令他需賠償1萬元。裁判官最後亦寄予被告「希望你可以洗心革面，唔好再返嚟法庭」。

案情指，卓耀國（27歲）承認於2021年9月4日在油麻地炮台街德基大廈一單位襲擊一名40歲向姓女子，致造成身體傷害。案情指，被告與事主自去年3月相識，及後發展成情侶，2人同住於涉案單位。案發當日下午3時半，事主向被告提出分手，及要求被告搬走，2人為此爭執。期間被告腳踢事主雙腿5下，又拍打事主枕骨和箍她頸部約5秒，至事主呼吸困難才放手。事主翌日報警及送院檢驗，其前頸、上背及枕骨有觸痛，雙腿則有瘀傷。被告被捕後，在警誡下承認因憤怒而踢事主。