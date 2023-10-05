前港超球員葉嘉宇涉姦17歲少女罪成 判囚5年3個月

曾效力港超球隊、現為丙組駿達球隊的守門員葉家宇，涉嫌前年將剛認識不久的17歲女學生接載到大潭，繼而在車上強姦她，被控一項強姦罪。他否認控罪，陪審團上月大比數裁定他強姦罪成，高等法院暫委法官胡雅文指被告在報告中仍堅持自己沒有強姦女事主，只是以為當時是與女事主在調情及戀情萌芽階段。法官考慮到被告沒有使用安全套及沒有案底等因素後，判囚5年3個月。

X 事後患有創傷後遺症

法官引述女事主X創傷報告指，X事後患有創傷後遺症，自尊心及自信心大減，人際關係及學業受影響，現時準備出國讀書，心理學家建議她繼續進行心理治療。被告的背景報告則指，任兼職足球員及司機的被告葉嘉宇與家人同住，他現仍堅持自己沒有強迫X性交，而是認為當時雙方在戀情萌芽階段。其女友、家人、朋友及前僱主等人為他撰寫求情信，均有信心他未來不會重犯。

被告葉嘉宇，26歲，未婚，現任丙組駿達球隊的守門員，他涉嫌2021年3月21日在大潭強姦當時17歲的女事主X。