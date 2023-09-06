前港超球員葉家宇涉姦17歲少女　事主內褲精液驗出被告DNA

曾效力港超球隊的守門員葉家宇，涉嫌兩年前把剛認識不久的17歲女學生接載到大潭，繼而在車上強姦她，被控一項強姦罪。案件今日(6日)在高等法院開審，葉家宇否認強姦罪。控方指被告強行將陽具插入女生的陰道，期間沒使用安全套，而且在女生的內褲上發現含有被告DNA的精液。

疑稱吃消夜駕車至大潭下手 少女表明 疼痛仍繼續

被告葉嘉宇，26歲，現任丙組駿達球隊的守門員，他被控於2021年3月21日在大潭強姦當時17歲的女事主X。案情指，被告在2021年3月11日，認識了當時在小西灣海濱散步的17歲女事主X，兩人遂交換了聯絡方式，5日後被告經IG約女事主X見面食消夜，並開車接她到西灣河太安樓買食物，X以為會到小西灣海邊吃，怎料被告卻開車到大潭水塘吃東西，其後在後座聊天和休息時，強姦17歲女事主X。

控方指，被告在車上吻女事主X和摸其胸部，少女曾嘗試避開被告但遭被告按在椅子上，被告之後脫褲及推低少女X褲，少女表明「唔好」及感到疼痛，但被告將陽具插入她的陰道，又要求替他手淫和口交。由於少女身處偏遠郊野感到恐懼，於是聲稱不舒服，要求被告駕車離開，最終被告答允。

控方表示，少女X回家後向友人透露強姦事件，後來因害怕會懷孕遂找家計會的醫生協助，再向醫院的精神科醫生求助並報案，政府化驗師在她的內褲上發現精液，內有被告的DNA。被告於同月21日被捕，在警誡下保持緘默。