前特首林鄭月娥訪上海一大學　稱歡迎內地青年來港進修及發展工作

分享一國兩制保持香港穩定繁榮

在演講中，林鄭月娥回顧了香港回歸祖國26年來的發展歷程，分享了擔任香港行政長官5年間，在中央的支持下，依據中華人民共和國憲法和香港基本法，帶領香港戰勝巨大挑戰的實踐，她強調，「一國兩制」是非常偉大的構想，也是開創性的事業，香港回歸以來的生動實踐告訴大家，「一國兩制」是成功的，保持了香港的穩定繁榮。

林鄭月娥分析香港過去幾年發展中存在的問題，表示香港會在中央的大力支持下，堅持「一國兩制」正確軌道，發揮科技、金融、貿易等方面優勢，把握「二十大」和「兩會」帶來的發展機遇，積極融入國家發展大局，以「一國為本、一國”為根」，以「愛國者治港」，堅持、堅定地維護國家主權、安全、發展利益，維護香港的穩定、發展和繁榮。