前特首林鄭月娥訪上海一大學　稱歡迎內地青年來港進修及發展工作

上周三（12日）本港前特首林鄭月娥及其丈夫林兆波到訪上海交通大學並與學生進行交流，席間她稱歡迎內地青年來港進修及發展工作。
分享一國兩制保持香港穩定繁榮
在演講中，林鄭月娥回顧了香港回歸祖國26年來的發展歷程，分享了擔任香港行政長官5年間，在中央的支持下，依據中華人民共和國憲法和香港基本法，帶領香港戰勝巨大挑戰的實踐，她強調，「一國兩制」是非常偉大的構想，也是開創性的事業，香港回歸以來的生動實踐告訴大家，「一國兩制」是成功的，保持了香港的穩定繁榮。
林鄭月娥分析香港過去幾年發展中存在的問題，表示香港會在中央的大力支持下，堅持「一國兩制」正確軌道，發揮科技、金融、貿易等方面優勢，把握「二十大」和「兩會」帶來的發展機遇，積極融入國家發展大局，以「一國為本、一國”為根」，以「愛國者治港」，堅持、堅定地維護國家主權、安全、發展利益，維護香港的穩定、發展和繁榮。
歡迎內地青年來港進修及發展工作
同時，林鄭月娥熱情地向同學們介紹特區政府推行的多項人才計劃，歡迎大家來港旅遊、進修、工作和發展；亦與與現場同學交流互動，圍繞大家提出內地青年如何更好在港發展等問題給出建議。
她表示，滬港發展有很多相通之處，希望與內地大學多交流，促進滬港兩地科技創新和青年學生的交往，推動香港文化藝術發展。