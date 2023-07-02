前男友闖旺角單位用刀襲夫婦被捕　警強調與七一回歸活動無關

【10:24更新】加入警方交代案情

旺角昨晚(1日)發生嚴重傷人案。警方晚上9時16分接獲多個報案指，快富街近新填地街有一對男女分別有刀傷，接報到場警員拉起封鎖線調查，並當場以涉嫌傷人拘捕一名47歲蔡姓菜檔男員工。

旺角警區總督察(刑事)(二)陳孟豪今日(2日)交代案情指，昨晚約8時15分有一名男子進入新填地街一個單位，並與單位內一對夫婦因感情問題發生爭執，其後有人在單位內用利器攻擊受害人，雙方糾纏並有人受傷，驚動鄰居和途人報警。警方接報後，正在附近進行高姿態巡邏的警員迅速趕抵現場，在新填地街455號一座大廈外截停3人。

3人俱送院治理

案件經調查後相信涉及感情糾紛，交由旺角警區重案組繼續跟進。陳孟豪強調，今次案件只是個別暴力事件，與七一回歸活動無關。事件中的38歲鍾姓妻子背部受傷、37歲江姓丈夫頭部及嘴唇受傷，兩人與疑兇均清醒送往廣華醫院治理，大廈外遺有一對拖鞋及染血衣物。

消息指，被捕人為女事主的前同事兼前男友，事發時疑犯破門闖入大廈一個唐樓單位，雙方起初口角繼而動武，有人拿起單位內的刀和剪刀襲擊兩人，丈夫護妻心切曾以摺凳還擊。事後現場留下有不少血跡，門上有染血手印，鐵閘亦有被撬過的痕跡。