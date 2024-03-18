前男警於非法賭博網嬴錢後存款逾600萬 認6項洗黑錢罪候判

30歲時任警員於2019至2021年期間，於3個非法賭博網站收取投注，金額逾600萬元，他今（18日）於區域法院承認6項洗黑錢罪，暫委法官鄧少雄押後至4月10日於屯門裁判法院判刑，期間索取被告背景和心理報告，被告還柙。
被告鄺嘉傑，30歲，今承認6項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，涉款共約607.7萬港元。控方透露，被告於2016年入職為警員，2021年被停職，2023年3月被捕。
以現金存入馬會戶口
案情指，2019年10月至2020年3月間，有33筆共港幣122.7萬的存款，由譚家偉先生的兩個銀行帳戶存入被告在中銀的儲蓄帳戶；2019年12月至2020年1月間，則有5筆共港幣16.5萬的存款，以現金存入被告在賽馬儲帳戶。同一時間，5筆共港幣16.4萬的存款，轉帳存入被告的中銀儲蓄帳戶。
再存至中銀戶口
被告在錄影會面中承認，譚案發時向他提供賭博帳戶，他則透過該等帳戶在網站「沙龍娛樂城」賭博。被告投注中彩後，譚便以現金把贏得的錢交給他，他繼而存入中銀儲蓄帳戶或賽馬會帳戶。
另於2020年1月至10月，328筆共91.1萬元存款經轉帳存入星展信用卡帳戶，及有32筆共10萬存款經轉帳存入中銀信用卡帳戶。此外，於2020年4月至5月12日，500筆共258.3萬元存款經轉帳存入中銀儲蓄帳戶，及有170筆共54.1萬元存款經轉帳存入眾安儲蓄帳戶。被告在錄影會面透露，他當時在網站「世博」、「22 Bet」開設帳戶和賭博，並先後用上述帳戶收取投注中彩所贏得的錢。被告最後於2023 年3月22日被捕。
求情指失去熱愛工作已是重大教訓
控方就被告警務身份申請加刑，辯方回應被告非執行職務期間干犯本案，只是以普通人身份墮入賭博，根據上司評價被告也沒因賭博影響工作表現，續指被告失去其熱愛的工作已是重大懲罰。