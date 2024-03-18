前男警於非法賭博網嬴錢後存款逾600萬 認6項洗黑錢罪候判

30歲時任警員於2019至2021年期間，於3個非法賭博網站收取投注，金額逾600萬元，他今（18日）於區域法院承認6項洗黑錢罪，暫委法官鄧少雄押後至4月10日於屯門裁判法院判刑，期間索取被告背景和心理報告，被告還柙。

被告鄺嘉傑，30歲，今承認6項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，涉款共約607.7萬港元。控方透露，被告於2016年入職為警員，2021年被停職，2023年3月被捕。

以現金存入馬會戶口

案情指，2019年10月至2020年3月間，有33筆共港幣122.7萬的存款，由譚家偉先生的兩個銀行帳戶存入被告在中銀的儲蓄帳戶；2019年12月至2020年1月間，則有5筆共港幣16.5萬的存款，以現金存入被告在賽馬儲帳戶。同一時間，5筆共港幣16.4萬的存款，轉帳存入被告的中銀儲蓄帳戶。