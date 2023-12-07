前男警被革職褫奪退休福利申覆核遭拒　判辭揭涉與未成年少女性交

一名前高級男警員在紀律聆訊中被裁定「行為有損公務員聲譽」成立，原被判罰強制退休但可獲退休福利，惟他不服上訴後，其後被改判革職且不享有退休福利。該前男警日前入稟高院申請司法覆核，質疑紀律聆訊並非公平審訊，而且新判罰的決定加重了刑罰，是不合理和隨意，要求法庭推翻。高院法官今(7日)頒下判辭駁回警員的申請，判辭透露該男警在職期間，涉與一名未成年少女性交。

申請人為Chan Kin Man，中譯陳健敏，申請文件指他是前高級警員。判辭透露，申請人2015年在職其間與一名未成年少女發生性行為，當時紀律聆訊主任考慮到他無機會盤問證人，因此不對事主供辭給予比重，但有充足證據證明警員與事主性交，而且很大可能支付費用，勒令他退休，惟亦可享有全數退休福利。不過，警員其後提出上訴，警務處副處長(管理)認為事件嚴重和可惡，涉及未滿16歲的少女和拍攝不雅照片，原先判罰過輕，遂改判警員革職並褫奪退休福利。