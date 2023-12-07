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2023-12-07 15:33:02

前男警被革職褫奪退休福利申覆核遭拒　判辭揭涉與未成年少女性交

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高等法院

高等法院(資料圖片)

一名前高級男警員在紀律聆訊中被裁定「行為有損公務員聲譽」成立，原被判罰強制退休但可獲退休福利，惟他不服上訴後，其後被改判革職且不享有退休福利。該前男警日前入稟高院申請司法覆核，質疑紀律聆訊並非公平審訊，而且新判罰的決定加重了刑罰，是不合理和隨意，要求法庭推翻。高院法官今(7日)頒下判辭駁回警員的申請，判辭透露該男警在職期間，涉與一名未成年少女性交。

申請人為Chan Kin Man，中譯陳健敏，申請文件指他是前高級警員。判辭透露，申請人2015年在職其間與一名未成年少女發生性行為，當時紀律聆訊主任考慮到他無機會盤問證人，因此不對事主供辭給予比重，但有充足證據證明警員與事主性交，而且很大可能支付費用，勒令他退休，惟亦可享有全數退休福利不過，警員其後提出上訴，警務處副處長(管理)認為事件嚴重和可惡，涉及未滿16歲的少女和拍攝不雅照片，原先判罰過輕，遂改判警員革職並褫奪退休福利

官指案件無合理可爭拗理據

對此，申請人認為紀律聆訊對他並不公平，其中關鍵證人拒絕出席聆訊，導致他未能盤問證人、指出案情和抗辯，違反《香港人權法案條例》公平審訊的權利。

法官高浩判辭指，聆訊傳召了替事主錄口供的警員，申請人亦向他盤問，信納聆訊主任基於公平性無採納事主供辭，而且聆訊主任的裁決是基於申請人在警誡下的招認，他有充足機會指出案情和抗辯，副處長加重刑罰的決定合符邏輯和一致性，認為案件無合理和可爭拗的理據，不見申請人無勝訴機會，遂駁回申請

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