前立法會議員許智峯澳洲報稱遇襲　施襲者遭起底被解僱

遭香港法庭通緝，報稱流亡澳洲的前立法會議員許智峯，周一(8日)透過海外網媒指，他在澳洲的一間港式茶餐廳內遇襲。許其後在社交媒體交代事件，形容事件僅屬小事，但因為對方出言恐嚇，故向悉尼警方、澳洲聯邦警察、澳大利亞安全情報組織及澳洲國家安全部舉報。至於被指施襲的男子，在事後已被網民起底，據報更遭任職的珠寶公司解僱。

許智峯據報在悉尼的一間港式茶餐廳內，被人潑水以及出言威嚇。其後，有媒體放出一段智峯的錄音解釋事件。許在錄音指，當時與友人在茶餐廳用膳，期間一名男子在其背後指罵，之後向其潑水。許表示，最初認為衣服被水濺中的範圍不大，加上在場的食客皆對男子行為不滿，令男子被趕出餐廳，故此不打算報警。

澳洲當局已聯絡許智峯

許智峯在錄音上表示，由於對自己的影響輕微，加上男子相信已難以再返回餐廳，以及其容貌已得到拍下，因此僅保留追究權利。許至今日(9日)早上再於社交媒體交代事件。許指：「考慮到事件非一般謾罵，而是涉及直接襲擊及威脅使用暴力」，又說自己在澳洲的人身安全「牽涉香港人的公眾利益」，有需要讓澳洲政府當局知悉，故今早向當局作出舉報，又指已將施襲者的相片、姓名及聯絡方法提供予有關部門，並獲書面確認舉報，而新南威爾士州警方及澳大利亞安全情報組織亦已聯絡許智峯。

另外，有網民認出施襲者的身分，其後更透露男子在悉尼的一間珠寶店工作。有網民向珠寶店舉報，而該珠寶店在社交媒體上表示，已經解僱涉案男子，並譴責暴力。