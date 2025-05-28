前線公務員擦傷肩放448日假兼索償　議員質疑合理性 楊何蓓茵有回應

公務員放取病假情況備受關注，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今日（28日）在立法會質詢政府，提到有一名前線公務員被人推倒擦傷肩膀，惟請病假高達448日，多年後還向涉事市民索賠數十萬元，關注機制合理性。 霍啟剛稱早前接獲一宗個案，數年前有一名前線公職人員執勤時被市民推倒，檢查發現肩膀擦傷但無骨折，即日出院。不過該公務員請了110日病假，其後一度復工作年半，再聲稱因工傷事件致精神受損，再請338日病假，合共請病假448日。該公務員所屬部門在事發數年後透過律政司，要求涉事市民繳付數十萬元病假薪酬及僱員賠償。霍指索賠的合理性存疑，詢問當局有無更清晰的機制，保障類似個案中市民的權益。

公務員事務局局長楊何蓓茵指此案已進入法律程序，不宜進一步討論，但若公僕工傷傷勢不是很輕微，多數會在政府診所或醫管局治療，因此病假證明書由政府或醫管局醫生簽發，這類工傷個案，亦會交由僱員補償評估委員會去評估，該公僕喪失賺取收入能力的程度，以及該員工因為工傷所需的缺勤時間，強調政府工傷個案有相應的處理程序。

去年8萬日放工傷病假 非工傷假110萬日 另外，霍啟剛關注過去三年公務員放病假的人數及總日數。楊何蓓茵稱，2022年公務員放取工傷病假的總日數是10萬日，2023年和2024年每年約8萬日。至於非工傷病假，2022年約90萬日，她強調因時值新冠疫情期間，確診且獲發隔離令的公僕，可獲批特許缺勤，而無需放取病假。隨後兩年政府撤銷隔離令安排，2023年非工傷假總日數約120萬日，2024年為110萬日。

約三成人去年無放任何病假 至於放病假的人數，楊何蓓茵指2024年17.3萬公務員中，有約三成人全年無放任何病假，四成人放半日至5日病假，一成人放5日半至10日病假，超過10日的只有15%公僕。這些放取較長日數病假的公務員，包括了較嚴重的因工受傷個案，以及患上嚴重疾病而需要接受數十天以至多個月治療的個案。 楊何蓓茵說，政府有一套全面而且嚴謹的病假管理機制，讓所有政策局和部門管方，管理轄下公務員申請病假時有據可依，並嚴肅處理懷疑濫用病假的個案，如發現個別局或部門的公務員，放取病假日數或放取持久病假的人數有明顯上升趨勢，局方會要求有關部門管方加強督導，審視原因。

若逢周一例病有方法應對 楊何蓓茵又透露，去年共有219名公務員因部門懷疑其濫用病假，被指定至醫管局醫生或政府診所求診，水平與前4年相若，但強調有關數字並非全屬濫用個案，實際證明濫用病假的公務員很少。 選委界議員譚岳衡說，有反映指公務員幾乎每星期都要請半天假，因為半天假不需要提供醫生紙，亦有人每個月固定請兩天或三天假。楊何蓓茵回應說，現時放取不超過兩天病假，可以不用提交醫生證明書，是屬於特許安排，如果員工經常在每逢星期一都放病假，只放一天，管方可收回特許安排，要求他即使該一天病假都要醫生證明書。