前線護士患急性腎衰竭 苦候6年獲器官移植 感激可重生

身體的病痛總是突如其來，但卻不是每種病都能短期內康復。前線護士陳嘉敏35歲時患上急性腎衰竭，短短兩日就由照顧病人的護士，變成需接受血液透析治療俗稱「洗血」的腎病患者；隔晚便要在家洗血8至10小時。萬幸，經歷6年的等待，陳嘉敏移植了一個合適的腎臟，能夠重返前線服務病人之餘，更能「重生」成正常人。

陳嘉敏憶述，當得知需洗血時，感到難以接受，「(腎臟)原本好地地，隔兩日就完全壞晒！」又指，洗血治療不但令她寢不安席、終日擔心洗血管會刺穿血管；家人心理壓力亦不小，憂慮她情況惡化，突然要入院。

在等候器官移植時，陳嘉敏做好家居洗血、依照醫生指示照料身體，「(當日接到)個電話(指有適合腎臟可移植)好似獎勵」，術後重返前線，並結集病人經歷和護士的角度參與培訓工作。家人受到她的經歷啟發，登記器官捐贈；她呼籲大眾支持器官捐贈，並提醒已登記人士要向家人表明意願，絕不能把捐贈卡「收埋咗就算」。