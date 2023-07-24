前線護士患急性腎衰竭 苦候6年獲器官移植 感激可重生

身體的病痛總是突如其來，但卻不是每種病都能短期內康復。前線護士陳嘉敏35歲時患上急性腎衰竭，短短兩日就由照顧病人的護士，變成需接受血液透析治療俗稱「洗血」的腎病患者；隔晚便要在家洗血8至10小時。萬幸，經歷6年的等待，陳嘉敏移植了一個合適的腎臟，能夠重返前線服務病人之餘，更能「重生」成正常人。
陳嘉敏憶述，當得知需洗血時，感到難以接受，「(腎臟)原本好地地，隔兩日就完全壞晒！」又指，洗血治療不但令她寢不安席、終日擔心洗血管會刺穿血管；家人心理壓力亦不小，憂慮她情況惡化，突然要入院。
在等候器官移植時，陳嘉敏做好家居洗血、依照醫生指示照料身體，「(當日接到)個電話(指有適合腎臟可移植)好似獎勵」，術後重返前線，並結集病人經歷和護士的角度參與培訓工作。家人受到她的經歷啟發，登記器官捐贈；她呼籲大眾支持器官捐贈，並提醒已登記人士要向家人表明意願，絕不能把捐贈卡「收埋咗就算」。
另一名腎臟移植受贈者、63歲的李耀華約30年前發現有先天性多囊性腎病，在53歲時腎功能轉差要接受洗血治療，原任消防員的他，因身體變化要由前線轉為後勤崗位。他慶幸仍能參與消防局工作，但洗血不止影響睡眠質素，洗血機的聲音常遭鄰居投訴。5年前完成腎臟移植，李耀華指，換腎後可以自行排尿感到非常感動，「終於可以好似正常男人一樣企喺度去廁所！」
李耀華慶幸「及時」換腎，因病愈後妻子確診癌症第三期需化療 。他指，若大家都是患者，根本無法照顧彼此，故極感激捐贈者及其家人的大愛。病愈持續維持體能，並在今年完成首個十公里馬拉松；他呼籲大眾不要因中國傳統觀念「留全屍」而忌諱捐出器官，「橫掂火化完都係乜都冇」，希望市民能夠彰顯大愛，捐出器官延續其他家庭生活。
洗血或腹膜透析治療(洗肚)能改善尿毒症狀、維持病人生命，但末期腎衰竭病人只能接受腎臟移植才能重生。醫管局中央腎科委員會主席雷聲亮指，病人接受透析治療時間愈長，身體機能愈差，或會出現併發症，並提到截至3月底，本港有2,433名末期腎病病人正輪候移植，平均輪候5.75年，或獲器官移植；而腎臟移植宗數於2021為57宗，去年則45宗，今年首3月為15宗。香港遺體捐贈者數目每百萬人僅有4.99人，遠低於南韓、英國、西班牙等地；呼籲市民踴躍參與器官捐贈，讓病人重回正常生活。