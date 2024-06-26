前總警司陳健國闖珠峰成功登頂 成港第15人

新一期《警聲》今日(26日)出版。今期的封面主角是已退休兩年的前總警司陳健國。他今年5月成功登上世界第一高峰珠穆朗瑪峰(Larry)。他表示，他早於30年萌生這個志向，自2018年起為登峰作長達6年的準備，成功登頂的一刻，不禁留下男兒淚。

Larry1992年加入警隊，曾先後駐守包括外號「飛虎隊」的特別任務連、要員保護組及反恐特勤隊，而他退休前更擔任警察機動部隊（PTU）校長。這些非一般的經歷，不僅鍛鍊了他的體能，亦強化了他的頭腦，變得更加冷靜、果敢。Larry為達成夢想，從二零一八年起，就為攀登珠峰展開長達六年的準備。他先學習雪地攀爬技巧，又多次到海外不同山脈，了解身體對高海拔環境的反應，「我已多次親歷險境，包括遇上雪崩、目睹其他攀山者被沖走及罹難，深深體會人類置身大自然，是何其渺小。」