前藝人杜港申請牌照虛報無案底稱不識法律 官斥「有就有無就無」

前藝人杜港前年涉嫌不當使用保險客戶資料並偽冒客戶簽名等，先後遭保險業監管局及積金局撤銷牌照直至2024年7月。杜港去年轉戰地產界，但早前卻被揭發他在申請牌照時虛報自己沒有案底。他今(9日)於東區裁判法院認罪，王官把案件押後至4月3日判刑，期間會為杜港索取社會服務令報告，杜港獲准保釋候判。

官：申報有無案底都要攞法律意見？

杜港沒有律師代表，今親身到庭答辯，他認罪後解釋自己是因為對法律不認知，在填寫申請表時沒有索取法律意見，才會聲稱自己沒有案底。惟王官不信納其解釋，指出他有兩次案底，包括酒後駕駛及盜竊，並斥：「申報有無案底都要攞法律意見？呢個係事實問題！有就有，無就無」。杜港遂透露他現時從事外賣員工作，收入卑微，希望法庭予以輕判。