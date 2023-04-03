前藝人杜港申請牌照虛報無案底認罪 判80小時社服令

前藝人杜港前年涉嫌不當使用保險客戶資料並偽冒客戶簽名等，先後遭保險業監管局及積金局撤銷牌照直至2024年7月。杜港去年轉戰地產界，但卻被揭發他在申請牌照時虛報自己沒有案底。杜港承認申請牌照時作出虛假陳述，裁判官王證瑜今（3日）在東區裁判法院被判80小時社會服務令。

案情指，杜港在2022年1月11日填表申請地產代理營業員牌照，他在申請表上聲稱自己沒有任何刑事定罪紀錄，並在2022年1月19日獲批牌照。地產代理監管局與警方抽樣調查時揭發本案，發現杜港有兩項盜竊罪案底。而杜港在2022年1月至9月期間受僱於某地產公司及任職持牌營業員，杜港被拘捕後保持緘默。