前警員申覆核求裁定紀律聆訊無效發還長俸金 官將擇日頒書面判詞

曾被停職四次的前警員歐智威，去年入稟高等法院申請司法覆核，指警務處沒有恰當通知他在其退休前休假期間進行紀律聆訊，令他從警長降級為警員再被革職，要求法庭裁定其紀律聆訊無效，下令警務處發放其退休金及每月長俸金。警務處一方指處方曾致電及寄信通知他，如他不檢查郵箱屬咎由自取，他則認為必須親身通知。楊家雄法官聽畢雙方陳詞後需時考慮，將擇日頒布書面判詞。

原告庭上自行陳詞

本案申請人為歐智威，答辯人為警務處處長。歐今沒有法律代表，在庭上自行陳詞指，他在2021年合理合法地提出自願退休申請，但警務處把他革職，剝奪其退休金及每月長俸金，認為事件涉程序不公。他指2021年12月9日他已獲批提早退休，上級已指其紀律聆訊已取消，及後一直沒有上級指他有紀律問題，但2022年1月10日卻被通知紀律聆訊排期在2022年1月20日舉行，他表示不滿處方為何在他退休前休假期間仍安排紀律聆訊，又指他已是退休公務員，處方則指他休假中但尚未離職，仍需繼續紀律聆訊。他質疑處方以打電話及寄信方式通知他有關紀律聆訊事宜，只為加快速度把他革職，處方理應派人面對面親身通知。

答辯方指，整個司法覆核申請建基於誤導性資料，歐一直以來收到處方電話通知及大量文件，情況並非紀律聆訊在歐不知情時舉行，而是歐明知而故意不出席紀律聆訊，沒有在紀律聆訊作辯護，所以紀錄聆訊並無程序不當。歐不爭議其最終離職日期為2022年7月7日，歐雖稱其委任證於2022年2月16日已被燒毁，代表他已非警察，但他在2月至6月期間一直受薪，說法自相矛盾。答辯方並指，如歐不滿意紀律聆訊裁決，大可就裁決提出上訴，法庭不應接納其司法覆核申請。