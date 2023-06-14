前警員認收董事逾1.3萬賄款　押後至7月4日判刑

29歲前警員今日(14日)在沙田裁判法院承認，向一名貸款公司董事收取賄款共逾13,000元，以回答對方有關警方運作的查詢；又承認未經許可向一名同袍索取貸款約10,000元。他承認1項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條，以及1項訂明人員索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第3條。裁判官覃有方將案件押後至7月4日判刑，並准許蘇靖峰保釋。

先後接受16筆共1.33萬元借貸

案情透露，蘇靖峰案發時任職警員，駐守沙田警區田心分區。他透過貸款推銷電話認識一名自由身貸款代理人，其後獲對方轉介予多間貸款公司。該名貸款代理人後來成為一間貸款公司的董事兼股東。廉署接獲警方轉介貪污投訴展開調查，發現蘇靖峰於2021年6月底至10月中期間，先後接受該名貸款公司董事16筆借貸共13,300元。