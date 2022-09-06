前警員迫兒子自瀆｜事主X否認受母影響誣父 相信被告的確有精神病

47歲前男警涉嫌自兒子小一起便教導他自瀆，播放性愛片段給兒子觀看，被控煽惑兒童作出嚴重猥褻行為等7罪。案件今於高等法院續審，兒子接受辯方盤問，否認他是受人指使而誣蔑被告。

被告前警員F.S.L.被控四項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪」及三項「煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪」一共七罪，交替控罪為三項「殘暴對待兒童罪」。控罪指他在2016年及2018年，四度向兒童X作出嚴重猥褻行為，三度煽惑兒童X向F.S.L.作出嚴重猥褻行為。交替控罪則指F.S.L.身為兒童X負有管養及照顧責任的人，故意虐待兒童X，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

被告兒子X繼續接受辯方盤問，透露母親於2019年1月將他接走後，他曾經情緒不穩，起初外婆和母親稱被告有精神病，他感到憤怒，因為當時與被告關係仍算不錯。但他其後開始相信被告的確有精神病，事後回想亦認為被告曾騙細姨錢確有其事。辯方指出X被接走前，他的父母經常吵架，X自言每次吵架他「兩邊都會安慰」，惟記得他們並非因為供樓問題爭執。

針對被告曾於2018年12月底帶X到澳門，並在酒店房間播鹹片自瀆，辯方指出當晚被告其實是帶X去看病，惟看病後已經入夜，父子晚飯後只到酒店大堂休息，並無入住酒店房間，直至翌日早上才搭船離開。X不同意辯方說法，但認同母親稱「捉咗你去（澳門）」，覺得父親假稱帶他看病只是藉口，故才會在口供上用了「綁架」一詞。他承認當時「好多版本唔知邊個真」，但「而家知阿媽啱，阿爸錯」。

X 否認辯方指他 誣蔑被告

辯方指出，X先後錄取兩分口供，中間相隔4個月，期間被告多次嘗試透過學校聯絡X但遭X母阻止。X對此表示不知情，而他錄口供前，家人亦無向他稱說出對被告不利的證供，便可與母親同住。辯方又指，X是受到外婆及母親影響才會指控父親，被告由始至終都沒有在住所或商場廁所內，播放色情影片、在X面前手淫、邀請或威嚇他自瀆，又形容X供詞自相矛盾，質疑他誣蔑被告，X一概否認。辯方另稱，X指被告在酒店房服藥自殺一事是聽母親及外婆所說，X不同意，強調當時看到被告「食一大堆藥」。