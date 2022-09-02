前警員迫兒子自瀆｜父涉迫睇「真人示範」兒子聽母呻吟感「好猥瑣好變態」

47歲前警員涉嫌自兒子小一起便教導他自瀆，播放性愛片段給兒子觀看，迫兒子在其面前自慰。他被控4項「向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為」及3項「煽惑年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪」。案件今日於高等法院續審，並播放兒子錄影會面片段。

被告前警員F.S.L.被控4項「向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為」及3項「煽惑年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪」一共7罪，交替控罪為3項「殘暴對待兒童罪」。控罪指他在2016年及2018年，四度向兒童X作出嚴重猥褻行為，三度煽惑兒童X向被告作出嚴重猥褻行為。交替控罪則指被告身為兒童X負有管養及照顧責任的人，故意虐待兒童X，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

被告與子同看色情影片自瀆至射精

庭上播放事主X的錄影會面片段，X憶述小五之初，被告開始教導自己自瀆，說道「你都小五喇，差唔多要識呢啲嘢，將來要識女仔要識呢啲，呢啲會令女仔好開心嘅，會跟隨你、願意同你繼續一齊」。被告曾在家播放色情影片並脫褲自瀆，以手指在陰莖上轉圏，令其陰莖升高，又發出叫聲，X形容「好變態，少少唔想睇」。當時被告邀請X加入，「阿仔一齊做啦，好歡樂好開心㗎」，自瀆直至片段完結。X交代當時自2016年小五之初被告開始播放色情影片與自己一同觀看，平均一星期一次，被告每每射精作結，X則小六時有一次曾經自瀆射精，直到小六末期被告變本加厲，近乎每日也有。

曾在商場廁所「一人一格」看色情影片自瀆

X補充被告從來「唔會搞我」，交代一般被告會自行自瀆，有時會要求X一同自瀆，語氣平和，惟言語中帶少許恐嚇味道，「合作就乖乖哋，唔合作就後果自負」。X概述自己八成合作，兩成不合作。X又稱自己拒絕加入後，每當被告手持藤條威嚇作勢想打X時，X便「即刻搞」。X又提到被告曾帶同自己到上水騙取細姨金錢，成事後一同慶功，到某商場廁所「一人一格」看色情影片自瀆。

X 看到父在床壓住母親 二人赤裸

X憶述2017、2018年時，有一天被告向X提到「都要睇真人示範㗎」，遂在房內設置鏡頭，在X電話內安裝相連播放應用程式，自言「我會同你媽搞嘢，搞嗰陣呢你就可以睇下」。被告設置鬧鐘，凌晨吵醒X開機觀看父母直播做愛，X不忍觀看，反轉螢幕，但仍聽到母親呻吟「唔好再來喇⋯⋯太舒服呀⋯⋯」X半睡半醒，關掉直播前看到父母二人全身赤裸在床，被告壓住母親，發出「哦⋯⋯」的聲音，X覺得「好猥瑣好變態」。翌早被告再問到X「正唔正呀？我雄唔雄武？」X答到「幾ok嘅」搪塞過去，被告之後拆除鏡頭，刪除應用程式。

被告自小有隱藏式陰莖的情況，近年曾兩度中風，2019年離職，現時已與妻子離婚。X則在2019年被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症。