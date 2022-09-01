前警員迫兒子自瀆｜直播與妻行房片問「我雄唔雄武？」

47歲前警員涉嫌自兒子小一起便教導他自瀆，播放性愛片段給兒子觀看，迫兒子在其面前自慰。他被控4項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪」及三項「煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪」，案件今日於高等法院開審，兩男7女陪審團，明日將播放兒子的錄影會面片段及傳召兒子透過視像方式作供。

被告在1998年至2019年任職警員，被告與妻子在2006年結婚，該年底誕下兒子X，一家三口在2008年至2018年同住在警察宿舍，現時被告與妻子已離婚。X則在2019年被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症。本案在2019年透過社會福利署報警處理，被告在警誡下稱：「我無做過」，進行警錄影會面時亦全盤否認。

控方指被告自X小一起便口述教導X自瀆，被告一直叫X不要告訴別人，否則他們都會「死梗」。約十歲的X就讀小五時，被告每周會關門關窗在客廳用電視機播放色情影片，片段中男女、男男、女女全裸性交呻吟，劇情露骨、無碼超清，被告便在X面前展露陽具進行手淫，X認為整件事十分變態，令他感到不舒服及不想觀看。被告曾問X「搞唔搞？」，要求X在他面前除褲自瀆。

與妻子行房時直播予另一間房的兒子觀看

X形容他就讀小六時「開始出事」，被告差不多每日都會播放性愛片段，為X向學校請假，經常突然帶X到商場廁所，兩父子在不同廁格「睇片自瀆」，當X不想服從時便只播放片段聲音，好讓父親誤以為他正按其指示「睇片自瀆」。被告在主人房內安裝監視鏡頭錄影和妻子行房，期間直播給在另一間房的X觀看，X看到父母赤裸性交而感到十分噁心，被告更問X：「我尋日雄唔雄武呀？」

被告播性愛片在X面前自瀆及呻吟

X指被告強迫他自瀆，如他不願服從，被告曾拿出藤條指：「你唔乖，我會1、2、3 拂落去」，X便被迫服從。而2018年某一晚X在觀看足球聯賽時，被告再次播片要求X手淫，但X怕吵醒母親而拒絕，被告便拿床笠套著X，疑到廚房拿菜刀，X便嚇得立即就範。被告另在2018年12月28日帶X到澳門遊玩，被告在酒店房間內無懼被鄰居聽到，肆無忌憚地大聲播放性愛影片，內容包括口交及性交等。X形容片中女子「似雞叫，好似癲咗咁」，被告在旁不斷自瀆及呻吟，X亦被迫順從被告要求自瀆。

被告F.S.L.被控四項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪」及三項「煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪」一共七罪，交替控罪為三項「殘暴對待兒童罪」。控罪指他在2016年及2018年，四度向兒童X作出嚴重猥褻行為，三度煽惑兒童X向被告作出嚴重猥褻行為。交替控罪則指被告身為兒童X負有管養及照顧責任的人，故意虐待兒童X，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。