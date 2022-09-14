前警員迫兒子自瀆｜陪審團裁定其中四罪罪成 (更新)

【19:21更新】7女2男的陪審團，今日在高等法院退庭商議約9小時，裁定被告其中兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪成，以及兩項「煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」罪成。

47歲前警員涉嫌自兒子小一起便教導他自瀆，播放性愛片段給兒子觀看，迫兒子在其面前自慰，甚至直播與妻行房，並涉嫌在翌日問兒子「正唔正呀？我雄唔雄武？」。他被控4項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪」及三項「煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪」。案件本月1日在高院開審。經過連日審訊後，由7女2男組成的陪審團今日早上約10時15分開始退庭商議裁決。

X稱被迫看父母性交感 「好猥瑣」

審訊時，法庭先後播放X及被告與警方進行的錄影會面記錄。其中X稱，他就讀小一時，被告跟他說：「如果返學攰攰哋，可以衝去廁所除褲自己搞生殖器，會精神啲」。到小五，被告從YouTube找色情片段給他看，期間被告「插隻手指落去(陰莖)轉圈」，之後被告更叫他「一齊做吖，好舒服好開心㗎」。他在被告第3次播片時，才首次有依父親指示手淫。此後，被告幾乎每周也播片要求齊齊自慰，X試過拒絕，被告即持藤條作勢打他，及從廚房拿刀出來威嚇。X續指，被告曾要他看「真人示範」，向他直播父母性交過程。X坦言覺得被告行為「好猥瑣」。

被告全盤 否定 X 的指控

被告則在會面中全盤否定X的指控，稱「我錫個仔多過錫自己」，強調他從沒在家自瀆，表明如果警方搜屋時能找出任何色情影片，他「乜都得」。被告續指，Ｘ患有隱藏式陰莖及包皮過長，不時有伸手入褲襠內的不雅舉動。他每次見到都會斥責Ｘ。被告稱，自Ｘ讀小學後，他便再沒接觸Ｘ的下體，不清楚Ｘ是否遭人教唆才指控他。

現年47歲的被告以英文代號「FSL」代表，他曾於1998年至2019年2月任職警察。所有控罪發生的時間為2016年至2018年，除最後一次在澳門外，其餘控罪均在被告位於屯門住所發生。X現年15歲。