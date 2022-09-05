前警員迫兒子自瀆｜X指父從無提及自瀆，只說「跟住我咁做」。(資料圖片)

47歲前警員涉嫌自兒子小一起便教導他自瀆，播放性愛片段給兒子觀看，被控向年齡兒童作出猥褻行為及煽惑兒童作出嚴重猥褻行為等7罪。案件今日於高等法院續審，X接受辯方盤問。

被告前警員F.S.L.被控四項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及三項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪一共七罪，交替控罪為三項殘暴對待兒童罪。控罪指他在2016年及2018年，四度向兒童X作出嚴重猥褻行為，三度煽惑兒童X向F.S.L.作出嚴重猥褻行為。交替控罪則指F.S.L.身為兒童X負有管養及照顧責任的人，故意虐待兒童X，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

X因 隱藏式陰莖不適搔癢被父母禁止

事主X今接受辯方盤問，交代自己左眼自小有黃斑點導致色盲，曾經求醫，現時視野模糊，在黑暗環境尤甚，故不宜長期觀看電話，否則父母亦會因此責罵。X再提到自己同樣自小患有隱藏式陰莖，不時求診，2019年經手術後完成治療回復正常。X解釋患有隱藏式陰莖時如廁麻煩，經常會痕癢不適不禁搔癢，在校時亦如是，結果父母知悉後告誡X「唔好周圍搲痕、唔好插隻手入褲度搲自己」，叫X抓癢要到洗手間。

X隨後在盤問下解釋患有隱藏式陰莖時大部份陰莖被包皮掩蓋，惟不記得自己有否伸手到包皮內抓癢，而母親由於擔心X抓癢時弄損陰莖，故一般禁止X抓癢。辯方盤問下X坦言難以肯定小一至小四時，被告究竟是容許自己抓癢抑或是教導自己自瀆，而且被告從無提及自瀆，只曾跟X說「跟住我咁做」。

錄影會面時X曾言被告自小一教導X自瀆，但X今解釋當時不知何謂自慰，只是「我覺得個感覺類似自慰咁⋯⋯感覺好奇怪、有啲舒服」，小五起感覺更見頻繁。

被告近年曾兩度中風，2019年離職，現時已與妻子離婚。X則在2019年被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症。