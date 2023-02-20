前警長認詐騙後被革職失福利　求覆核被拒求開庭審同遭駁回

前警長沉迷賭博欠債纍纍，3年間詐騙俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社共約45萬元貸款，承認詐騙等罪後被判社會服務令，警隊之後把他革職，不發放任何退休福利。他不服警隊決定提出司法覆核，但因逾時申請而被駁回。隨後他要求開庭重新審理。高等法院法官高浩文今(20日)頒下判辭指，法庭已按正當程序處理，因此駁回他的申請。

駁回司法覆核申請

申請人李鴻發(52歲)，答辯人香港警務處及公務員事務局。判辭指，法庭去年10月，駁回李鴻發司法覆核警隊決定的申請，並下令他需支付答辯方訟費。李鴻發其後申請傳票，表明不服法庭決定，又指其司法覆核許申請理應開庭審訊，而非只以書面方式處理，加上申請未經開庭審理，他現在沒有收入及工作，不應只由他承擔訟費。

李鴻發稱，他諮詢律師後，才發現當時沒人告訴他，需在限期內提出司法覆核申請，又指理解到法庭認為他有充分理據可取回退休福利，只是因為逾時申請覆核才不獲受理，故希望法庭開庭審理他的申請。惟法官表示，李鴻發誤以為可藉此要求法庭再次處理其已定下來的決定，但事實上法庭並無相關權力，申請傳票並非他應採取的正確程序。

拒絕開庭審理

法官續指，李似乎誤會法庭以書面方式審理其司法覆核許可申請，即代表拒絕受理；錯誤地認為法庭拒絕其申請是因為沒有開庭審理，惟這並不代表法庭沒按正當程序處理他的申請。法官又稱，法庭雖指李逾時申請是導致申請被拒的重大因素，同時也是因為看不到案件有任何合理成功機會，才沒有批出覆核許可，故決定駁回他的申請，原有聆訊擱置。